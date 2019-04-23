Makamlarını çocuklara devrettiler

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, valilik ve çeşitli kurumların makamları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında temsili olarak öğrencilere bırakıldı.

Vali Kadir Çakır, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Merkez Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fatma Zehra Kılıç'a devretti.

Temsilci Vali Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını ve bu güzel günü çocuklara armağan ettiğini belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı.

Valilik makamını temsil etme şansını kendisine sunan Vali Çakır'a teşekkür eden Kılıç, "Mustafa Kemal Atatürk 'bugünün küçükleri yarının büyükleridir' diyerek bize verdiği önemi en güzel şekilde ifade etmiştir. Bizler de bugün burada sevincimizi ve coşkumuzu paylaşırken, sorumluluklarını yerine getiren, düşünen, araştıran, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip bireyler olarak bize verilen önemin farkındayız. Büyüklerimizin bize olan bu güvenini boşa çıkarmayacağımızı bilmenizi isteriz." dedi.

Yozgat Valisi Çakır da çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bugünün küçüklerinin yarının büyükleri olarak tanımlandığını ifade eden Çakır, "Siz bugünün de büyüklerisiniz. Dünya çok hızlı değişiyor, değişimi en iyi yakalayan da çocuklarımız, gençlerimiz. Önceden büyükler anlatır çocuklar dinlerdi. Şimdi daha çok çocuklar anlatıyor, büyükler dinliyor. Sizler hem büyüksünüz hem çocuksunuz. Zaman çok hızlı geçiyor. Sizlerin büyüklüğü fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da çocuksunuz. Oyununuzu, eğlencenizi ihmal etmeyin. Kendinize de çok ağır sorumluluk yüklemeyin." ifadelerini kullandı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, makamını Yunus Emre Ortaokul Öğrencisi Mehmet Kaan Ayan'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt da makamını Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Eşref Ziya İbiş'e devretti.