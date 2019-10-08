Maarif Vakfından yurt dışındaki Türk nüfusuna yeni eğitim modeli

ANKARA (AA) - Türkiye Maarif Vakfı, Avrupa'da ve ABD, Kanada gibi ülkelerde yüzde 3 düzeyindeki üniversiteli Türk genci sayısını artırmak için yeni "eğitim merkezleri" modelini hayata geçirmeye başladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vakfın 1 Eylül 2016'da çalışmalarına başladığını söyledi.

Bu sene üçüncü eğitim öğretim yılını başlattıklarını dile getiren Akgün, "3 yıl önce hiçbir öğrencimiz yokken bugün sahadaki çalışmalarımızla önemli mesafeler aldık." dedi.

Maarif Vakfının 55 ülkede temsilciliklerinin bulunduğunu belirten Akgün, "Eğitim öğretim faaliyeti yürüttüğümüz ülke sayısı 40'a yükseldi. 300 dolayında okulumuzdaki öğrenci sayımız 33 bine ulaştı." bilgisini verdi.

Balkanlar ve Afrika'da bu yıl ilk kez okul açtıkları ülkelerin bulunduğuna işaret eden Akgün, şöyle konuştu:

"Romanya, bu sene ilk defa, ilk öğrenci kabul ettiğimiz Avrupa ülkesi oldu. İlk yılında 250 öğrenci kaydı aldık. Oradaki Türk toplumu başta olmak üzere yerli vatandaşların da rağbet ettiği güzel bir eğitim kurumunu bu ülkeye kazandırmış olduk. Bunun dışında Afrika'da Burundi ve Madagaskar'da ilk defa okul açarak öğrenci kabul ettik. Yakın coğrafyamızdan Bağdat'ta bu dönem 2 yeni okul açtık. 2 okuldaki toplam öğrenci sayımız bin 200'leri buldu."

Avrupa'daki Türklerden eğitime destek talebi

Özellikle Avrupa ülkelerinde Türk çocuklarının üniversitelere gitme oranlarının oldukça düşük olduğunu bildiren Akgün, bu ülkelerde kendilerine en çok bu oranın artırılması için destek mekanizmalarını harekete geçirme konusunda taleplerin geldiğini söyledi.

"Yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımızın çocuklarının üniversiteye gitme oranı yüzde 2-3'ü geçmiyor." diyen Akgün, şöyle devam etti:

"Bunun nedenleri arasında sosyal destek ve danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği bulunuyor. Bu eksikliğe bir çözüm üretmek adına Maarif Vakfı olarak yeni eğitim modelleri oluşturduk. Her ülkede en az 1-2 eğitim merkezi oluşturarak diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu modelimizi paylaşmak istiyoruz. Bu eğitim merkezlerine Türkçe kitapları götürüyor, materyaller konusunda destek veriyoruz. Böylece gurbetçi çocuklarının okul derslerine destek mahiyetinde olan etüt dersleriyle üniversiteye daha çok yerleşmeleri için onlara akademik ve sosyal destekler vermek üzere bu eğitim merkezlerimizin sayısını artıracağız. Eğitim merkezlerinde ayrıca Avrupa'daki Türk çocuklarının kültür, dil ve kimlik konularındaki ihtiyaçlarını da karşılıyoruz.

Strasburg ve Avusturya'da bu anlamda ilk eğitim merkezlerimizi açmış bulunuyoruz. Bu merkezlere çok yoğun ilgi var. Şu anda 450 dolayında öğrencimiz Avusturya'daki eğitim merkezine devam ediyor. Avrupa'da yılbaşına kadar eğitim merkezi açacağımız en az iki ülke daha var."

Akgün, Türklerin en çok yaşadığı ülkeler arasında bulunan Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Kanada gibi ülkelerde de eğitim merkezleri açmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini ilgili bakanlıklar, büyükelçilikler, eğitim müşavirlikleri, konsolosluklarla istişare ederek yürüttüklerini bildiren Akgün, "Avrupa, ABD ve Kanada'da yani Türklerin yoğun olduğu yerlerde öncelikli hedefimiz, gençlerimizin Türk kültüründen kopmaması, Türkçeyi unutmaması." dedi.

Birol Akgün, Türkiye'den yurt dışına master ve doktora için giden öğrenciler için de yurtlar açmaya başladıklarını sözlerine ekledi.