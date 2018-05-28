Maarif Okulları Bosna Hersek'te kapılarını açıyor

SARAYBOSNA (AA) - Sanela Crnovrsanin - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açtığı ve eylül ayında ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Maarif Okullarına kayıtlar başladı.

Bosna Hersek'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı okullardan temizlemeyi hedefleyen Maarif Okullarının, anaokulundan liseye kadar 850 öğrenciye eğitim vermesi planlanıyor.

TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır, AA muhabirine 2016'nın haziran ayında kurulan ve kurulduktan hemen sonra hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya başlayan vakfın Balkan ülkelerindeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Vakfın, Balkanlar'daki faaliyetlerinin Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Romanya ve Bosna Hersek'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de kapsadığını belirten Sağır, Kosova'da eğitime başladıklarını ve şu anda orada bir ilköğretim okulunun bulunduğunu ifade etti.

Sağır, Makedonya'da da bir ay önce bir okul satın aldıklarını anımsatarak Bosna Hersek'te bu yıl eğitime başlanacağını ve bir süre önce kayıtların başladığını aktardı.

Arnavutluk'taki faaliyetlerini de güzel bir projeyle sürdürdüklerini anlatan Sağır, Romanya'da da bir okul kampüsü alarak eğitime hazırlandıklarını aktardı.

Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ gibi diğer bölge ülkelerinde de faaliyet göstereceklerini söyleyen Sağır, "TMV, Türkiye Cumhuriyeti adına yurt dışında eğitim faaliyeti yapmaya tek yetkili kurumdur. Bu bizim için çıkarılmış olan özel bir kanunla belirtilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki kampüsün, TMV'nin ana kampüslerinden biri olacağını ifade eden Sağır, eğitime Saraybosna ile başlayacaklarını ancak Tuzla, Bihac ve Zenica gibi büyük şehirlerde de faaliyetlerini sürdüreceklerini söyledi.

"FETÖ okullarından çıkıp gelmek isteyen öğrencilere kapılarımız açık"

Kampüste anaokulundan lise son sınıfına kadar eğitim verileceğini aktaran Sağır, vakfın lisanslarının ara sınıftaki öğrencileri de kabul edebilecek şekilde tescil edildiğini vurgulayarak "FETÖ okullarından çıkıp gelmek isteyen öğrencilere bütün kapılarımızı açmış bulunuyoruz." dedi.

Bosna Hersek'teki okulun Boşnakça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 3 dilde eğitim vereceğini söyleyen Sağır, "Biz prensip olarak yerel mevzuatın, Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu imkanları en iyi şekilde kullanarak bu altyapıyı hazırlıyoruz. Bunun için kadrolarımızı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Sağır, vakfın Bosna Hersek ekonomisine ciddi yatırım yaptığına ve ülkedeki insanlara da istihdam sağladığına dikkati çekerek, "Burada devletimizin vermiş olduğu büyük bir destek var. Bu desteğin yansıması olarak, her açıdan alternatif oluşturmak istiyoruz. Yani FETÖ'nün okulundaki öğrenciler için de alternatif oluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda Bosna Hersek eğitim sistemine de bir alternatif oluşturmak istiyoruz. Bu ülke insanlarının, daha geniş vizyonlarla, daha geniş ufuklarla ülkelerine hizmet etmeleri için biz yeni modellerle bu insanların karşısına çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kayıtlarda birçok kurumla iş birliği yaptıklarını ve bu kurumların vereceği desteği önemsediklerini kaydeden Sağır, "Bosna Hersek'te lisansımızın alınış sürecinden itibaren bugüne kadar bütün aşamalarda, Eğitim Bakanlığının desteğiyle bu çalışmaları sürdürdük, bu noktaya getirdik." dedi.

Burs ve indirim imkanları

Kayıtların birçok bursluluk başlığı altında yapıldığını kaydeden Sağır, vakfın başarılı öğrencileri okula çekme hedefinin yanı sıra kardeş ve grup indirimleri, okullarında en başarılı olan öğrencilere de özel indirimler sunduğunu söyledi.

Çevre şehirlerden Saraybosna'daki kampüse başvuracak öğrenciler için de özel indirimler yapacaklarını ifade eden Sağır, "O gayreti, o mesafeyi azaltacak, maddi zorluğu azaltacak imkanlar da sunacağız." dedi.

İhtiyaç sahibi başarılı öğrencilere özel sınavlarla burs imkanı sunacaklarını belirten Sağır, bursluluk sınavlarını mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştireceklerini duyurdu.

Sağır, TMV okullarından mezun olacak öğrencilerin, Türkiye'deki bir okuldan mezun olmuş gibi denkliğe sahip olacağını vurgulayarak Maarif Okullarından mezun olan öğrencilerin Türkiye Burslarından da daha rahat istifade edeceklerinin altını çizdi.

Kayıtların eylül ayına kadar süreceğini açıklayan Sağır, kayıt işlemlerinin hafta içi her gün yerel saatle 09.00-17.00 arasında yapıldığını sözlerine ekledi.

Saraybosna'daki Maarif Okullarının eğitim vereceği kampüs, Mojmilo semtinde bulunuyor. Bosna Hersek İslam Birliği'nden kiralanan kampüste 4 bina yer alıyor. Şehir merkezine yakın mesafedeki yerleşkede, spor salonu ve yemekhane de bulunuyor.



