Lütfi Abay Ortaokulu açıldı

SİVAS (AA) - Hayırsever iş adamı Lütfi Abay'ın destekleriyle yapımı tamamlanan ve kısa süre önce hizmete giren 24 derslikli okulun açılışı törenle gerçekleştirildi.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş adamının isminin verildiği Lütfi Abay Ortaokulu'nun açılışında konuşan Vali Davut Gül, hayırsever Lütfi Abay ve ailesine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Okulumuzun açılışında bizleri yalnız bırakmadınız. Size ve ailenize minnettarız. Bir insanın başına gelebilecek en güzel şey hayır yapabilme imkanıdır." ifadesini kullandı.



Gül, Türkiye'nin geliştiğine ve her alanda önemli hizmetler gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizin en büyük sermayesi beşeri sermaye, bu çok önemli. Diğer yandan içimizden birisi olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz da Sivas için yoğun çaba gösteriyor. Eğitim yatırımlarına bakıldığında ilimiz 519 milyon lira yatırım yapılacak bir şehir haline geldi. Bu yıl 17 spor salonu yapılacak. Geçen yıl 61 halı saha yapılmıştı. Bu yıl şehir merkezine 10 halı saha kazandırılacak."



Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivaslılar adına Abay ailesine teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise gelecek yıl kentte tekli eğitime geçileceğini aktararak, çok önemli eğitim yatırımlarının yapıldığını belirtti.

Abay da "Bu güzel günde sizlerin arasında olmaktan çok mutluyum. Abay ailesi olarak farklı yerlerde eğitime desteklerimiz oldu. Bundan sonra da devam edecek. Sivas'a çok güzel hizmetler kazandırıldığını görüyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın Sivaslı olması bizim için bir avantaj. Okulumuz hizmete girdi ancak bu okulun bir ruha ihtiyacı var. Okula ruh verecek de değerli öğretmenlerimizdir. İnanıyorum ki okulumuzda vatanını ve milletini seven öğrenciler yetişecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. İl protokolü ve Abay ailesi, okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti.

