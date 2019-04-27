LÖSEV'den hatıra ormanı

ESKİŞEHİR (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir İl Koordinatörlüğü tarafından Mahmudiye Kaymakamlığının desteğiyle hatıra ormanı oluşturulduğu bildirildi.

LÖSEV Eskişehir İl Kooordinatör Yardımcısı Hanife Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduğu 1998 yılından bu yana lösemi ve kanser hastalarına maddi, manevi destekler götüren, Türk halkının imece usulü katkı ve bağışlarıyla 21 yıldır on binlerce hasta ve imkanları kısıtlı ailelerini hayata bağlayan LÖSEV'in, tüm Türkiye'de dur durak bilmeden hastalarına ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Yılmaz, LÖSEV'in tüm Türkiye'de sağlıklı yaşamın gerekliliği olan spor faaliyetlerini başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Kayseri, Adana ve Samsun’da düzenleyerek, tedavisini tamamlamış çocuk ve gençleri hayata sağlıkla kazandırmaya devam ettiğini vurguladı.

İl Koordinatörü Yılmaz, şunları kaydetti:

"LÖSEV Eskişehir tarafından Mahmudiye Kaymakamlığının destekleriyle hayata geçirilen fidan dikimi organizasyonuyla Eskişehirliler Mahmudiye'de LÖSEV Hatıra Ormanı'na kavuştu. Farkındalık ve toplum yararı gözeten bu çalışma birçok kuruma örnek teşkil edecek nitelikte. LÖSEV Eskişehir bu coşkulu faaliyetini aileleri ve gönüllüleriyle gerçekleştirdi. LÖSEV ailesinin gönüllü ve bağışçılarının destekleri ile hayata geçen her faaliyetimizde olduğu gibi LÖSEV bu çalışmasıyla da hasta ve hasta yakınlarına umut olmaya, onları hayata tutundurmaya devam ediyor."