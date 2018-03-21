Lokman Ayva'dan Pekmez'e ziyaret

AKSARAY (AA) - Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

Ayva, Aksaray Valiliğini ziyaret ederek, Vali Pekmez'e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Derneğin Türkiye genelinde 82, yurt dışında ise 9 şubesi 12 ülkede de temsilciliği bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Beyazay Derneği engelliler için önemli işler yapıyor. Aksaray'da çok güzel bir sayfa açıldı. Daha güzel şeylere vesile olmak için engellilere yeni şeyler yaparak ülkemizin önünü açacağız. Buna destek sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Vali Pekmez de son 15 yılda engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi.

Engellilerin yaşam standardı açısından gerek maddi, gerekse diğer alanlarda yapılan çalışmalara rağmen istenilen noktaya halen gelinemediğini de ifade eden Pekmez, şunları kaydetti:

"Engellilerimizi hayata barışık hale getirmek, günlük hayatlarını sürdürebilecek noktaya getirebilmek için imkanlar ve olanaklar içinde elimizden geleni yapıyoruz. Bu noktada toplumun ilgisini ve dikkati çekmek için etkinliler düzenleniyor. Engelliler için tesisler hizmete açılarak bu ilginin uyandırılmasına çalışılıyor."

Ziyarete, Beyazay Derneği Aksaray Şube Başkanlığı görevini yürüten Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş ile diğer engelli derneklerinin başkan ve üyeleri de katıldı.



