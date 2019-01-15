Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Koçum, Kırıkkale'de

KIRIKKALE (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum ve beraberindeki heyet, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Tuğgeneral Koçum, ziyarette Başkan Saygılı ile Kırıkkale'ye yapılması planlanan yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu.

Saygılı, ziyarette yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılacak yatırımlar hususunda iletişimi devam ettireceklerini belirterek, heyetle istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Koçum ve beraberindeki heyete bir sunum yaptıklarını ifade eden Saygılı, "Yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde daha da somutluk kazanacak. Yapılacak yatırımlarla şehrimizin gelişiminin büyük ölçüde değişeceği kanaatindeyiz. Kırıkkale'den desteklerini esirgemeyen Jandarma Genel Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Heyet, daha sonra yatırım yapılacak bölgelerde incelemelerde bulundu.