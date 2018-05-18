Liseli milletvekili adayı mezuniyet ve adaylık heyecanını bir arada yaşıyor

KAYSERİ (AA) - Lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk, MHP'nin en genç milletvekili adayı olmasının heyecanını yaşıyor.

MHP'nin açıkladığı milletvekili adayları listesindeki lise son sınıf öğrencisi Öztürk, Kayseri'de özel bir sağlık lisesinde sağlık bakım teknisyenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yapan Öztürk, haftanın iki günü de okuluna gidiyor.

Bu yıl mezun olacak Öztürk, bir taraftan son sınavlarda başarılı olabilmek için mücadele ederken, bir yandan da milletvekilliği adaylığı heyecanı yaşıyor.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseye başladığında okulunu temsilen Kayseri İl Öğrenci Meclis Başkanlığı seçimlerine girdiğini, Türkiye Öğrenci Meclisi Denetleme Kurulu Başkanlığına getirildiğini belirtti.

Gerçekleştirmek istediği bazı projelerde engellerle karşılaştığını anlatan Öztürk, bu engelleri siyasi yönden çözmeye karar verdiğini kaydetti.

Bu süreçte ailesinden ve arkadaşlarından büyük destek gördüğünü vurgulayan Öztürk, "Sanki milletvekili olmuşum gibi arkadaşlarım yanımdalar. Dün gece listede adımı görünce gururlandım. Milletimi, Kayseri'yi, gençliği temsil etme yönünde ilerlemek isterim. Milletvekilliğine karar verdiğimden beri ailem yanımda. Babama ilk söylediğimde, önce 'Oğlum ne yapacaksın' dedi, sonra da 'Hep arkandayım' dedi." ifadelerini kullandı.

4 yıldır Ülkü Ocakları'nda her tür görevi yaptığını bildiren Öztürk, kendisine destek veren Ülkü Ocakları ve MHP İl Başkanlığı yöneticilerine teşekkür etti.