Lise öğrencilerinin gözünden

ANKARA (AA) - Gölbaşı Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca çektikleri fotoğraflar "Karanlığı Aydınlatan Eller" adıyla sergilenmeye başlandı.



Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanı öğrencilerinin dönem ödevi olarak çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, bugün düzenlenen törende açıldı.

Öğrenciler, okulun grafik tasarım ve fotoğrafçılık öğretmeni Ece Öztürk önderliğinde yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilemenin heyecanını yaşadı.

Okul Müdürü Sibel Koç, okul yöneticileri ve öğrencilerin katılımıyla açılan serginin davetlileri arasında yer alan Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Yüksel Haşlak, sergilenen eserleri öğrencilerle gezdi. Haşlak, açılışta yaptığı konuşmada, "Sergimizdeki eserlerden anlıyoruz ki okulumuzda oldukça yetenekli öğrencilerimiz var. Şöyle bir söz vardır, 'Her resim bir çerçeve, hayatın güzel bir karesi, geleceğe dönük atılmış bir imzadır.' Ögrencilerimizin bu güzide eserlerini görmek, değerlendirmek ilçemiz adına onur verici." dedi.



