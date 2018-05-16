KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde İlçe Emniyet Müdürülüğü trafik ekipleri tarafından öğrencilere temel trafik kuralları anlatıldı.

Trafik işaret ve levhaları, kazalarda emniyet kemerinin önemi gibi konuların ele alındığı seminerde öğrencileri kaza görselleri ile bilgilendiren trafik polisi Şahin Alp, "Ülkemizin en önemli meselelerinden biri trafik kazalarıdır. İnsandan kaynaklanan kazaları bitirmek amacıyla verdiğimiz eğitim. Şimdiden sürücü adayı olan gençlerimize verilen eğitimlerle kazaların önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Eğitimde, ilçe merkezinde kameralara takılan kazalar da izletilerek, kural ihlallerine dikkat çekildi.