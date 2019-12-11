Lise öğrencilerinden köy okullarındaki öğrencilere yardım

NİĞDE (AA) - Niğde'de Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, harçlıklarıyla köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım ediyor.

Okulun Sosyal Yardımlaşma Kulübü üyesi öğrenciler, "Bir lirayla yola çıkıyoruz" sloganıyla başlattıkları örnek kampanyayla harçlıklarından bir miktar para biriktirerek, her ay köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımında bulunuyor.

İlk etapta 15 öğrenciye yardımda bulunan lise öğrencileri, yüzlerini güldürdükleri öğrencilerin mutluluğunu paylaşıyor.

Okul Müdürü Ramazan Gün, yaptığı açıklamada, vermenin hazzını yaşayan, mutlu etmenin rahatlığını hisseden, duyarlı ve erdemli nesiller yetiştirmenin, eğitim-öğretimin başat gayesi olduğunu belirtti.

Öğrencilerin örnek bir uygulama başlattığını dile getiren Gün, "Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve vakıf kültürünü yeniden modern hayata entegre etme noktasında önemli bir proje. Bu projeye bütün öğrencilerimiz gönüllü olarak destek oldu. İlk ziyaretimizi belirlediğimiz bir kardeş köy okuluna gerçekleştirdik. Dezavantajlı öğrencilere ulaşma konusunda büyük özveriyle çalışan öğretmen, öğrenci ve projeye destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.