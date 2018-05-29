Lise öğrencilerden Suriye'deki çocuklara anlamlı hediyeler

ANKARA (AA) - Keçiören Kalaba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, el emeğiyle yaptıkları ürünleri "Zeytin Dalı Harekatı"nın ilk şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Suriye'de yapılan kültür evine gönderdi.

Okul Müdürü Hülya Korkmaz, okuldaki törende yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Toplum Hizmeti Programı çerçevesinde Suriye'de savaştan etkilenen çocuklar için gönüllülük faaliyetini düzenlemek istediklerini söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin fikirleri alınarak bir yol haritası çıkardıklarını belirten Korkmaz, "Küçük yaştaki çocukların sevgiye muhtaç olduklarını düşünerek, bir şeyler yapmaya karar verdik. Yiyecekler hazırlandı, kıyafetler belirlendi ve kırtasiye malzemeleri alındı. İşe böyle başladık." dedi.

Çocuk gelişimi bölümünde okuyan öğrencilerin çocuklar için oyuncaklar tasarladığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 öğrencimiz gönüllü olarak çalıştı. Sadece bir avuç sevgi sunabilmek için bu faaliyeti gerçekleştirdik. Yastıklar, oyuncaklar, şapkalar, sırt çantaları, kırtasiye ürünleri ve yiyecekler var. 3-6 yaş çocukların ihtiyaçlarına yönelik eşyalar yapmaya çalıştık."

Korkmaz, el emeğiyle yapılan eşyaların, Kurtar Derneğince (Kurt-Ar) Suriye'ye götürüleceğini söyledi.

Kurt-Ar Derneği Başkanı Çağrı Koçyiğit de bu projeyi duyunca çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Daha önce birçok yaşam malzemesini bölgeye götürdüklerini ama el emeği ürünleri götürmenin duygusunun başka olduğunu vurgulayan Koçyiğit, "Çok heyecanlıyım. Oradaki çocuklarımız, lise öğrencilerinin el emeğiyle yaptığı oyuncakları görünce çok farklı duygulara kapılıyorlar. Onlara değer verildiğini anlıyorlar. Bir iki gün içerisinde oyuncaklarımızın tamamını çocuklarımıza ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Kübra Ayçiçek ise projeyle Suriye'deki çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istediklerini anlattı.

Savaştan etkilenen çocuklara küçük bir mutluluk vermek istediklerini aktaran Ayçiçek, emeği geçen arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eşyalar Suriye'deki çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.