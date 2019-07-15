Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Şahin, Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Limonlar yola saçıldığı için trafik bir süre aksadı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.Murat Şahin idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı limon yüklü kamyonet, Kırşehir'den Kırıkkale'ye seyir halindeyken arka tekerleğinin patlaması...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Şahin, Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Limonlar yola saçıldığı için trafik bir süre aksadı.