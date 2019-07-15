Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.Murat Şahin idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı limon yüklü kamyonet, Kırşehir'den Kırıkkale'ye seyir halindeyken arka tekerleğinin patlaması...

Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Murat Şahin idaresindeki 06 BJ 2031 plakalı limon yüklü kamyonet, Kırşehir'den Kırıkkale'ye seyir halindeyken arka tekerleğinin patlaması sonucu devrildi.

Yaralanan Şahin, Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Limonlar yola saçıldığı için trafik bir süre aksadı.

YORUM EKLE
Gönder