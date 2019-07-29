Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

TRABLUS (AA) - Mitiga Havalimanı Otoritesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tunus'taki Sfax-Thyna Uluslararası Havaalimanı'na hareket etmesi planlanan uçağa yolcuların alınmaya başladığı sırada Mitiga Havalimanı'na kaynağı bilinmeyen roketlerin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, yeni bir duyuruya kadar tüm uçuşların askıya alındığı kaydedildi.

Mitiga Havalimanı'nda geçen salı günü de hava saldırısı nedeniyle uçuşlar birkaç saatliğine durdurulmuştu.

Trablus'taki tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar durduğu zaman seferler Misrata Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Ülkenin doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e ait uçaklar, daha önce pek çok kez başkente yönelik saldırılar kapsamında havalimanını vurmuştu.

General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.