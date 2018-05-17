KYK yurtlarındaki öğrenciler İsrail'i protesto etti

BURSA (AA) - Çanakkale, Yalova, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını yurt binalarına ışıklarla "Kudüs" yazarak protesto etti.

Çanakkale kent merkezindeki Kerime Sultan Öğrenci Yurdu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsündeki Safiye Hüseyin Öğrenci Yurdu ile Biga'daki Kız Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Yurtlara "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar asan öğrenciler, burada ışıklarla "Kudüs" yazarak İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulme tepki gösterdi.

Öğrencilere daha sonra Kudüs'le ilgili belgesel izletildi.

- Yalova

Yalova'da KYK yurdunda kalan öğrenciler, İsrail'in katliamına maruz kalan Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla mum ışıklarıyla "Kudüs" yazdı.

Merkez Kız Öğrenci Yurdunun önünde mum ışıklarıyla "Kudüs" yazan öğrenciler, cep telefonlarının ışıklarını yaktı, Türk bayrağı açarak Filistinlilere destek verdi.

- Eskişehir

Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki bin yataklı Gündüzalp Yurdu'nda barınan öğrenciler, Filistin halkına destek olmak için yurdun çevre yoluna bakan odalarının ışıklarıyla yaptıkları düzenlemeyle "Kudüs" yazdı. Etkinlik, vatandaşların ilgisini çekti.

Bazı vatandaşlar "Kudüs" yazısının fotoğrafını çekti.

- Bilecik

Bilecik'te kent merkezindeki Halime Hatun Kız Yurdu ile Pazaryeri ilçesindeki KYK yurdunda kalan öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte yurt odalarındaki ışıklarla kareografi oluşturdu.

Yurtlara "Kudüs Kırmızı Çizgimizdir" yazılı pankartlar asan öğrenciler İsrail'in zulmüne tepki gösterdi.

KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde yurtlarda kalan öğrencilerle birlikte bir farkındalık oluşturup Filistinlilerin yanında olduğunu göstermek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Şen, "Hem KYK olarak hem de Türk halkı olarak her zaman Kudüs’teki, Filistin'deki kardeşlerimizle birlikte olduğumuzu bir defa daha tekrar etmiş oluyoruz. İnşallah bu desteğimiz daha sonra da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yurtta kalan öğrencilerden Perihan Bakır, "Müslüman bir ülke olarak orada zulüm gören insanların yanında olduğumuzu belirtmek istedik." dedi.

Pazaryeri KYK Müdürü Fatma Kaymak ise "Bugün Kudüs’ün yanında olduğumuzu belirtmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Her zamanda yanlarında olacağız. Kahrolsun İsrail." diye konuştu.

- Kütahya

Kütahya'daki KYK'ye ait Hezar Dinari, Emine Gülbahar Hatun ve Zafertepe yurtlarında düzenlenen programlarda da öğrenciler slogan atarak Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in katliamlarını protesto etti.

Programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Genel Müdürlüğünün "İrfan Yolunda Üç Şehir Gezisi" projesi kapsamında Kudüs'e giden öğrenciler, geziyle ilgili anılarını anlattı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.



