KYK Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurtları'ndan Kızılay'a kan bağışı

KONYA (AA) - Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Konya İl Müdürlüğüne bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci Yurtları çalışanları ve öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Beyşehir ve Eşrefoğlu Öğrenci Yurtlarında kalan fakülte ve yüksekokul öğrencileri, Kızılay'ın kan bağışına destekte bulunarak kuruma destek oldu.

Eşrefoğlu ve Beyşehir Yurtları Müdürü Mustafa Songül, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve çalışan personelin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Kan bağışına bir kan hayat kurtarır prensibiyle destek olduklarını aktaran Songül, "Bu anlamlı projeye yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. Kızılay'ın kar bağışı kampanyasına yapılan bu destek inşallah birçok hastanın derdine derman olur. Projeye katkı sağlayan tüm yurt personeli ile öğrencilerimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.











