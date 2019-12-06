Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan: Türkiye her platformda Kuzey Makedonya'nın yanında durdu

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, Türkiye'nin NATO üyeliği noktasında Kuzey Makedonya'ya verdiği desteğe dikkati çekerek, "Türkiye her platformda Kuzey Makedonya'nın yanında durdu." dedi.

Hasan, ülkesindeki son gelişmeler, Türkiye ziyaretleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele ve ülkesinin NATO'ya üyeliği hakkında değerlendirmede bulundu.

Kuzey Makedonya'da yatırımlara mali destek yasasında yapılan son değişikliklerle dış ve yerel yatırımcılar için farklı imkanlar sunulduğunu aktaran Hasan, Kuzey Makedonya'nın ilk defa teşvikler için 55 milyon avro civarında bütçe ayırdığına dikkati çekti.

Hükümetin attığı adımlar doğrultusunda yabancı yatırımcılarda artış olduğunu dile getiren Hasan, geçen yıl içinde 34 yeni yabancı yatırımcı ile sözleşme imzalandığını bildirdi.

Son iki yılda 54 bin yeni istihdam sağlandığını anlatan Hasan, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığından bugüne kadarki veriler göz önüne alındığında bunun bir rekor olduğunu vurguladı.

"Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun refah seviyesi yükselecektir"

Kasım ayında Kocaeli, Sakarya ve Bursa'ya ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Hasan, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinde çeşitli temaslar yaptığını söyledi.

Görüşmelerde Kuzey Makedonya'daki yatırım imkanlarını sunma fırsatı bulduğunu belirten Hasan, Türk yatırımcılara Kuzey Makedonya'da yatırım yapmaları noktasında çağrıda da bulunduğunu ifade etti.

Başkent Üsküp'teki serbest bölgede iki Türk yatırımcı bulunduğunu ve bunların Kocaeli'den geldiğini kaydeden Hasan, ülkede yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara Türk bir bakan olarak her türlü yardımı vermeye çalıştığını dile getirdi.

Kasımda Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Boğaziçi Zirvesi'ne de katıldığını hatırlatan Hasan, Kuzey Makedonya'nın bu zirvede ilk defa temsil edildiğine işaret etti.

Kuzey Makedonya'da son dönemlerde özellikle insan hakları ve özgürlük açısından önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Hasan, "Soydaşımız artık sorunlarını dile getirmekten, konuşmaktan, kamuoyuna taşımaktan korkmuyor." dedi.

Yerel yönetimlerin çalışmalarını da değerlendiren Hasan, birçok belediyenin Kuzey Makedonya Türklerinin yaşadığı bölgelerde birçok alanda yatırımlar yaptığını söyledi. Hasan, "Türk toplumu önümüzdeki yıllarda hem refah seviyesi yükseltecektir, hem de daha iyi şartlarda yaşayacaktır." diye konuştu.

"Türkiye'nin talep ettiklerine yetkili organlar gerekli cevabı verecektir"

Kuzey Makedonya'da FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Hasan, FETÖ'nün buradaki yayın organının basılı versiyonun kapandığını, bunlara daha önce yapılan desteğe karşı açık bir tavır aldıklarını hatırlattı.

FETÖ üyesi 15 kişinin Türkiye'ye iadesine ilişkin Hasan, şu değerlendirmede bulundu:

"İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde yetkili makamlar Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda adımları atacak. Biz görüşmelerimizi devam ettiriyoruz, ancak uluslararası hukuk çerçevesinde yetkili makamların da gerekeni yapacağını düşünüyorum. Biz devamlı bu anlamda, özellikle bu tür bazı STK'ler olsun, basılı yayın organlarına yapılan teşviklerde titizlikle ve dikkatli davranmaktayız. Yetkili bakan arkadaşlarımızı uyarmaktayım ki önceki dönemde düşülen yanlışa tekrar düşmeyelim. Türkiye'nin talep ettiklerine yetkili organlar gerekli cevabı verecektir en yakın zamanda."

"Türkiye her platformda Kuzey Makedonya'nın yanında durdu"

Bugüne kadar İspanya dışında 28 üye ülkenin Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünü onayladığını aktaran Hasan, yakın zaman İspanya parlamentosunun da protokolü onaylayacağı inandığını söyledi.

Kuzey Makedonya'nın yakında dünyanın en güçlü kuruluşu NATO'nun bir parçası olacağını belirten Hasan, "Türkiye tabii ki desteğini esirgemedi. TBMM'de NATO protokolü onaylandı. Türkiye her platformda Kuzey Makedonya'nın yanında durdu." dedi.

NATO'nun güvenlik anlamına geldiğinin altını çizen Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Makedonya'nın artık stabil ve güvenilir ülke olmasını istiyoruz. Ülkemizin çatışmalardan, iç karışıklıklardan uzak durması bizim için önemli. Özellikle etnik bazda yaşanan bazı çatışmalar çok olumsuz etkilemiştir. NATO'yla bu artık garanti ve güvence altına alınmıştır. Ekonominin sağlam ayaklar üzerinde gelişmesi için bizlere fırsat sunulmuştur. Tabii ki NATO bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetleri de bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri ile aynı çatı kuruluşunun altında bulunmak, Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk toplumu için de gurur verici."

Kuzey Makedonya'da her yıl 21 Aralık'ta kutlanan Türkçe Eğitim Bayramı hakkında da değerlendirmede bulunan Hasan, Türkçe eğitimin büyüklerinden kendilerine özel bir ilgi alanı olarak kaldığını kaydetti.

Türkçe eğitimin yakından değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Hasan, Türkçe eğitim sorunlarının çözümü ve Türkçe eğitiminin gelişmesi için neler yapılabileceğini değerlendirip bir yol haritası çizmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.