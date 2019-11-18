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Kuzey Kore'den 'bedavaya zirve yok' açıklaması

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Gwan, Trump'ın Pyongyang lideri Kim Jong-un'la imasına karşılık "Yarar sağlamayan buluşmalarla ilgilenmiyoruz.Karşılığında bir şey almadığımız için ABD Başkanı'na övünebileceği bir şey hediye etmeyeceğiz" dedi

Genel 18.11.2019, 16:07
Kuzey Kore'den 'bedavaya zirve yok' açıklaması
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Kim Kye Gwan, resmi ajans KCNA'daki açıklamasında, Washington'un nükleer müzakereleri canlı tutmak için Kuzey Kore'ye karşı düşmanca siyasetine son vermesi gerektiğini belirtti.

Tarafların geçen yıl hazirandan bu yana 3 zirve ve başka toplantılar yaptığını ancak ilişkilerde bir iyileşme olmadığını vurgulayan Kim, "ABD kendi lehine zaman kazanmaya çalışıyor. Bize yarar sağlamayan bu tür buluşmalarla artık ilgilenmiyoruz. Karşılığında bir şey almadığımız için ABD Başkanı'na sadece övünebileceği bir şey hediye etmeyeceğiz, hatta Başkan Trump'ın iftihar ettiği başarıların karşılığını alacağız." yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter'dan paylaştığı mesajda, Kuzey Kore liderine yönelik, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." ifadesini kullanmıştı.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Washington'a yıl sonuna kadar süre verilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

#dünya
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