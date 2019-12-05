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Kuvvetli don ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren...
Genel 05.12.2019, 20:26 05.12.2019, 20:35
Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu.
Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
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