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Kuvvetli don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren...

Genel 05.12.2019, 20:26 05.12.2019, 20:35
Kuvvetli don ve buzlanma uyarısı
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 Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 12.00'ye kadar Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.
 

#buzlanma #don #Sivas #uyarı
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