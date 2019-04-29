Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yılı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda, Kut'ül Amare Zaferi'nın 103. yılı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Kut'ül Amare Zaferi ile ilgili canlandırma, şiir ve müzik dinletisi sunuldu.

Programa, Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.