’Kutlu Doğum’ Bebeğine Çeyrek Altın

Adana’nın Kozan ilçesinde İlçe Müftülüğü ve Kur’an Kursu tarafından Kutlu Doğum gecesi dünyaya gelen bebeğe çeyrek altın takılarak, bebeğin kulağına ezan okundu.Kozan Devlet Hastanesi’nde Ayşe Karakaş’ın Kutlu Doğum gecesi dünyaya getirdiği bebeğe dualarla "Muhammed Ali" ismi verilerek çeyrek altın takıldı.Kozan İlçe Müftüsü Bilal Başoğlu, “Kutlu Doğum Bebeği ismini verdiğimiz hem Müslüman ismi verip kendisine hayır duasında bulunalım hem de isim vermenin önemi üzerinde dikkat çekelim diye üç yıldan beri uygulanan bu programın dördüncüsünü uyguluyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Doğan bebeğimizin ismi de zaten Peygamberimizin ismi ’Muhammed Ali’ oldu, mübarek olsun diyorum. Anasına, babasına, vatanına, milletine ve devlete hizmet edecek bir yiğit olsun dileklerinde bulunuyorum” dedi.Anne Ayşe Karakaş ise, “Müftümüze ve gelen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Yaşamadığım bir olaydı Allah razı olsun herkesten. Bu üçüncü bebeğim. Bebeğime Muhammed Ali ismini verdik. Ziyaretimize gelen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.