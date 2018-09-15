'Kuşların Şarkısı' Brüksel Çizgi Roman Festivali'nde

BRÜKSEL (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Kuveyt Türk iş birliğiyle hazırlanan Mantıku't Tayr (Kuşların Şarkısı) minyatür sergisi ve bu sergiden esinlenilerek hazırlanan çocuk öykü kitabı, Brüksel Çizgi Roman Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tenten, Red Kit ve Şirinler gibi dünyaca ünlü karakterlerin ortaya çıktığı başkent Brüksel'de bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen festivalde YEE ve Kuveyt Türk iş birliğiyle "Kuşların Şarkısı" minyatür sergisi açıldı.

Sergiden esinlenilerek hazırlanan çocuk öykü kitabı da kitap severlerle buluştu.

Her yıl yaklaşık 250'den fazla çizgi roman çizerinin ağırlandığı ve yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği festivale, sergi için ekibiyle iki yıl süren titiz çalışma gerçekleştiren sanatçı Özcan Özcan, minyatür sanatçıları Arzu Akbulut ve İsmet Gömeç ile Kuşların Şarkısı isimli çocuk öykü kitabının yazarı Ayşegül Kapusuz ve Kuveyt Türk Kurumsal İletişim Müdürü Emre Memi katıldı.

Dün başlayan ve 3 gün sürecek festivalde Özcan ve Akbulut, minyatür sanatı giriş atölyesi düzenledi.

Özcan, ekibiyle Kuşların Şarkısı kitabını imzaladı, Akbulut da "2018 Kültürel Miras" yılına ithafen Türk minyatür sanatı üzerine sunum gerçekleştirdi.

Festivale "2018'in Avrupa Kültürel Miras" yılı ilan edilmesi dolayısıyla geleneksel çizgileri bugüne taşıyan pek çok sanatçı davet edildi.

Uluslararası pavilyondaki Avrupa Birliği Kültür Enstitüleri (EUNIC) standında Türkiye'nin yanı sıra Bask Bölgesi, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve Romanya'yı temsilen sanatçılar yer aldı.