Son Dakika
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
NEVŞEHİR’İN AVANOS İLÇESİNDE AKŞAMLAR SAATLERİNDE BİNLERCE SIĞIRCIK KUŞUNUN AYNI ANDA GÖKYÜZÜNDE UÇARAK DANS ETMESİYLE ORTAYA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.
Genel 21.10.2020, 09:34
Avanos’ta binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bıraktı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.