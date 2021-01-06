Kuruluş Osman yeni bölüm son bölüm Canlı Yayın ATV izle 6 Ocak 2021
Atv Yayın Akışı Programı - TV de Bugün Atv kanalında yayınlanacak olan dizi, film ve diğer programların günlük yayın akışı bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Atv canlı yayın akışı programı şöyle;
ATV 6 Ocak 2021 Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman 41. Bölüm
23:40 Hercai
ATV 6 Ocak 2021 tarihli yayın akışına göre bu akşam Kuruluş Osman yeni bölüm var.
Kuruluş Osman 41. Bölüm
"Obada tek bir hain kalmayacak!" Yeni dönem başlıyor Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır. Dündar Bey ipin ucunda Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.
Göktuğ'un cezası ne olacak?
Türk kağanlarının emanetlerini teslim alan Osman Bey'in yeni hedefi ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'i nasıl cezalandıracak? Osman Bey, Flatyos'un kaçışından sorumlu tuttuğu Göktuğ'a ne ceza verecek? Bala Hatun'u zehirleyen Targun Hatun'un planı ne? Flatyos'un geri dönmesiyle Nikola nasıl bir tuzak kuracak? Papa'nın ajanları emanetleri ele geçirebilecek mi?