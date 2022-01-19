Kuruluş Osman 78. bölüm izle tek parça! Osman Bey darağacında! 19 Ocak 2022 Çarşamba

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki ver

Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi.

TIKLA İZLE

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00CANLI İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kuruluş Osman 78.Bölüm

00: 20 Kalp Yarası 27.Bölüm

03: 05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 20 Bir Zamanlar Çukurova

19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.

2021'i reytinglerin zirvesinde kapatan 'Kuruluş Osman', 2022'de de Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.

Moğollar geliyor!

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey tuzağa düşer ve Alpleri ile birlikte esir düşer. Osman Bey ağır işkencelere dayanmak zorunda kalırken, ağabeyi Gündüz Bey'in Kayı Obası'ndaki beyliğini herkese kabul ettirmek üzere önlemler alır. Moğolların lideri Geyhatu'nun Osman Bey'den intikam almak için bölgeye dönüşü tüm dengeleri alt üst eder.

Selçuklu tahtı tehlikede

Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.