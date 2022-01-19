Kuruluş Osman 78. bölüm izle tek parça! Osman Bey darağacında! 19 Ocak 2022 Çarşamba
Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer.
Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!
Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki ver
Esir düşen Osman Bey ölüm kalım savaşı veriyor
atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Çok konuşulacak sürpriz gelişmelerle dolu 78'inci bölümden ilk fragman şok edici sahneleri ile unutulmaz bir bölümden ilk görüntülere yer verdi.
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00CANLI İZLE Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman 78.Bölüm
00: 20 Kalp Yarası 27.Bölüm
03: 05 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 20 Bir Zamanlar Çukurova
19 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek yeni bölümde, Osman Bey ve alpleri Vezir Alemşah'a esir düşerken, Moğol komutanı Geyhatu intikam için bölgeye dönüyor, Gündüz Bey ise beyliğini sağlama almak istiyor.
2021'i reytinglerin zirvesinde kapatan 'Kuruluş Osman', 2022'de de Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek.
Moğollar geliyor!
Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey tuzağa düşer ve Alpleri ile birlikte esir düşer. Osman Bey ağır işkencelere dayanmak zorunda kalırken, ağabeyi Gündüz Bey'in Kayı Obası'ndaki beyliğini herkese kabul ettirmek üzere önlemler alır. Moğolların lideri Geyhatu'nun Osman Bey'den intikam almak için bölgeye dönüşü tüm dengeleri alt üst eder.
Selçuklu tahtı tehlikede
Osman Bey'in yakalanması ile rahat bir nefes alan Tekfur Nikola, can düşmanı ile işbirliği yapan Tekfur Kosses'le yüzleşirken; Vezir Alemşah, Selçuklu tahtını ele geçirmek için doğru fırsatı yakaladığını düşünerek Sultan Mesud'u ortadan kaldırmaya kalkar. Vezir Alemşah'a engel olmaya çalışan Osman Bey'i ise büyük bir sürpriz beklemektedir.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.