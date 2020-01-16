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Kurtarma Sualtı Komutanlığı birliklerinin üç noktada arama ve kurtarma çalışmaları
Genel 16.01.2020, 17:08
ANKARA (AA) - Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı, aynı anda İstanbul, Tunceli ve Girne'de arama kurtarma faaliyeti yürütüyor.
Komutanlığa bağlı bir birlik, İstanbul Kilyos açıklarında batan bir balıkçı gemisinin arama kurtarma görevini sürdürüyor.
Tunceli Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaybolan bir kişiyi arama faaliyetleri yürüten su altı timleri, Girne açıklarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz geçişi isale hattında hasar tespiti faaliyetlerine de katılıyor.