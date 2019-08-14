Kurban telaşı yerini piknik keyfine bıraktı

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı'nın son günü ziyaretçi akınına uğrayan Mogan Gölü'nde aileler mangal ve semaver eşliğinde piknik keyfi yaparken çocuklar ise oyun parklarında vakit geçirdi.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen Ankaralılar, bayramın son günü mesire yerlerini doldurdu. Başkentin en kalabalık noktalarından biri olan Mogan Park'a sabah saatlerinde gelmeye başlayan vatandaşlar, göl kenarındaki piknik alanlarında mangal yaktı.

Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde serinlemeyi tercih ederken ziyaretçilerin bir kısmı ise tekne turu yaptı.

Mogan'da piknik yapan Muaz Sakızcı, bayramın son gününü ailesiyle geçirmek için geldiğini söyledi.

Göl kıyısında vakit geçirmenin kendisini dinlendirdiğini dile getiren Sakızcı, "Bütün Ankaralılara tavsiye ediyorum. Burası oldukça güzel ve iç açıcı. Bizler dinlenirken çocuklar da oyun alanında vakit geçiriyor. Bayramın son gününü bu şekilde geçirmenin keyfini yaşıyoruz." dedi.



Arif Balyemez de bayramın son gününde dinlenmek için Mogan Gölü'nü tercih ettiğini, göl manzarası eşliğinde piknik yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Alican Yıldırım, yer bulabilmek için ailesiyle birlikte sabah saatlerinde piknik alanına geldiklerini anlattı. Havanın güzel olmasını fırsat bildiklerini söyleyen Yıldırım, mangalın ardından semaver yakacağını söyledi.