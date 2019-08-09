Kurban Bayramına doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülsoy mesajında, bayramların birlikteliği ve dayanışmayı pekiştiren değerlerin yoğun yaşandığı günler olduğunu belirtti.

Başkan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Geçmişinden gururla bahsedilen köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan bu önemli değerlerimize sahip çıkmalı, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği bu mutlu günde birbirimize daha fazla kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu bayramın dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularını her zamankinden daha çok pekiştirmesini, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için sevgi, barış ve hoşgörünün hüküm süreceği günlerin başlangıcı olmasını dilerim. Yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması temennisiyle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyorum."

- KAYSO Başkanı Büyüksimitci

KAYSO Başkanı Büyüksimitci de bayramın huzur ve refah getirmesini dileyerek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar, yakınlarımız ile bir araya gelinmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı en anlamlı günlerdir. Bayramlarda olduğu gibi diğer günlerde de millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı en güzel şekilde sergileyecek, ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin, iş camiasının ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramını tekrar tebrik eder, Allah'tan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım."

- OSB Başkanı Nursaçan

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da bayramların dini ve milli bağların daha da pekiştiği, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı müstesna günlerden olduğunu belirterek, Kurban Bayramının, dünyanın neresinde olursa olsun, baskı, zulüm ve şiddete maruz kalan tüm Müslümanların kurtuluşuna vesile olması temennisinde bulundu.