Kurban bayramına doğru

KONYA (AA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekyatırmacı mesajında, sevgi, saygı ve kardeşlik atmosferinin yaşandığı bayram günlerinin İslam alemi için çok özel günler olduğunu belirtti.

Yardımlaşma, dayanışma ve yoksulların sevindirildiği Kurban Bayramı'nın Müslümanları ortak duygularda buluşturan manevi gün olduğuna işaret eden Pekyatırmacı, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Bu mübarek vakitlerin İslam Coğrafyasına huzur getirmesini ve tüm Müslüman mazlumlar için birer kurtuluş vesilesi olmasını diliyorum. Mübarek topraklarda Hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin hacları mübarek olsun. Vatandaşların Kurban bayramını rahat bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla her türlü önlemin alındı. Bayram süresince nöbetçi ekipler ve acil müdahale ekibi 24 saat görev başında olacak."



