Kurban Bayramına doğru

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, senato üyeleri, akademik ve idari personel katıldı.

Üniversite personeliyle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutlayan Prof. Dr. Çomaklı, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Kadim milletimizin bir araya geldiği günler vardır ve bunlar kimliğimizi oluşturur. Bunlardan birisinde, Kurban Bayramı'nda, Anadolu Üniversitesi ailesi olarak şu anda bir aradayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah güzel bir bayram ve tatil geçiririz. Kazadan beladan uzak, trafik kazalarından uzak, özellikle kurban keserken meydana gelecek tehlikelerden uzak, neşeli ve keyifli bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Bu vesileyle de tüm personelimize, öğrencilerimize, ailelerimize, vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."