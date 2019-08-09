Kurban Bayramına Doğru

SİVAS (AA) - Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdür Tuncay İnanç Belediye Hayvan Satış Pazarını ziyaret etti.

Çelik ve beraberindekiler, üreticiler ile bir süre sohbet etti.

Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklama yapan İlçe Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Hayvan pazarında bayram öncesi doluluk oranı çok yüksek. Hayvancılığın ilçemizde eski günlerine dönebilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki yıl yeni hayvan pazarımızın ve kesimhanemizin hizmete girmesiyle besicimizden esnafımıza bir çok kesim rahatlayacak." dedi.



