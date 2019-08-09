Kurban Bayramı'na doğru

KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kalaycı mesajında, bayramların sevgilerin yoğrulduğu, sevinçlerin paylaşmanın yoğunlaştığı, hürmet ve hatırlanmanın daha bir ön plana çıktığı müstesna günler olduğunu belirtti.

Yeni bir bayrama daha kavuşmanın, üzerimize vacip bir görevi yerine getirmenin manevi değer ve hazzını milletçe yaşadığımızı ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti.

"İdrak edeceğimiz Kurban Bayramı safları sıklaştıracak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirecek, milli ve manevi hissiyatı daha da perçinleyecektir. Bu bayramda da kırgınlıkları unutup kucaklaşmalı, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım.

Evinde, yatağında, sevgi ve huzur evlerinde ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta tüm Karamanlı hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam dünyasının mübarek Kurban Bayramı'nı içtenlikle tebrik ediyorum. Hac vazifesi için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."



