Kur'an kursu öğrencilerinden

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencileri tarafından "hayır çarşısı" programı düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülüğe bağlı faaliyet gösteren Hatice Hatun Yatılı Kız Kur'an kursu öğrencileri tarafından kursun bahçesinde düzenlenen hayır çarşısı programında, el yapımı ürünler ve yöresel yemekler hazırlandı.

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, bu etkinliklerin öğrencilerin yardımlaşarak ve paylaşarak yaptıkları sosyal çalışmalar olduğunu vurguladı.

Yaman, "Kur'an kursu öğrencilerimiz, aileleriyle birlikte el yapımı ve yöresel yemekler hazırladı. Pasta, börek, çörek, sarmalar buraya gelen misafirlere de ikram edildi. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kur'an kursu öğreticileri, öğrencileri ve ailelerine teşekkür ediyorum. Geliri hafızlığa çalışan yavrularımıza harcanacak olan hayır çarşısını eşiyle, dostuyla, çocuklarıyla ziyaret eden, öğretici ve öğrencilere maddi manevi moral veren herkesin de desteği unutulmamalıdır. Ayrıca onlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.