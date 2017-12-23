Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezan okuma yarışması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de imam hatip liseleri arasında "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık ve "Genç Bilaller" ezan okuma yarışması düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlemiş olduğu "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık ve "Genç Bilaller" ezan okuma yarışmasının Kırıkkale elemeleri Nur Camisi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lise ile Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.

Yarışmada, "Genç Bilaller" ezanı güzel okuma kategorisinde Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorinde ise Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris Akgül, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde bu yarışmalar tüm illerde düzenlenmektedir. Yarışmada kategorilerinde il birincisi olan öğrenciler, daha sonra Türkiye genelinde oluşturulan 11 bölgede illerini temsilen yarışmaya katılacaklardır. Okullarımızda öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Bölge yarışmasında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli ödüller verildi.