Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezan okuma yarışması

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de imam hatip liseleri arasında "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık ve "Genç Bilaller" ezan okuma yarışması düzenledi.Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün...

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:01
Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve ezan okuma yarışması
banner230

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de imam hatip liseleri arasında "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık ve "Genç Bilaller" ezan okuma yarışması düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlemiş olduğu "Kur'an'ın Genç Muhafızları" hafızlık ve "Genç Bilaller" ezan okuma yarışmasının Kırıkkale elemeleri Nur Camisi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışmaya, Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lise ile Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi katıldı.

Yarışmada, "Genç Bilaller" ezanı güzel okuma kategorisinde Keskin Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorinde ise Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İdris Akgül, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Türkiye genelinde bu yarışmalar tüm illerde düzenlenmektedir. Yarışmada kategorilerinde il birincisi olan öğrenciler, daha sonra Türkiye genelinde oluşturulan 11 bölgede illerini temsilen yarışmaya katılacaklardır. Okullarımızda öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm meslektaşlarımıza, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederim. Bölge yarışmasında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere altın ve çeşitli ödüller verildi.

Anahtar Kelimeler:
İmam Hatip LisesiKırıkkaleYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim