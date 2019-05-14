İSTANBUL (AA)- Migros ve Koç Üniversitesi iş birliğinde kurulan Koç Üniversitesi-Migros Perakende Eğitim Merkezi'nin (KÜMPEM) perakende alanındaki gelişmeleri mercek altına aldığı KÜMPEM Forum Perakende Konferansı gerçekleştirildi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9. kez perakende dünyasını bir araya getiren konferansın teması "Yeni Perakende DNA'sı" oldu.

KÜMPEM Forum Perakende Konferansı'nda dünyaca ünlü üniversitelerin "gelecek" konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri ve sektörün etkili isimleri katılımcılarla buluştu.





- "Bilinçli müşterilerimizle sürdürülebilirlik Migros'un rekabette avantajı oldu"







Açıklamaya göre, konferansın açılışında konuşan Migros Ticaret AŞ Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Demir Aytaç, KÜMPEM'in, Türkiye'nin perakende alanındaki ilk üniversite-özel sektör iş birliği olduğunu belirtti.

Sektör oturumunda sektörün yeni bir çağa adım attığına işaret eden Aytaç, satış odaklı yaklaşımın artık yerini müşteriler için fiziksel, duygusal ve sosyal değer yaratan hizmet anlayışına bıraktığını vurguladı.

Aytaç, şunları kaydetti:

"Topluma karşı sorumluluk taşıyan her işin sonu başarıdır. Bu vizyonda yapılan projelerin ve kampanyaların iş sonuçlarının geri dönüşü de doğal olarak çok hızlı olur. Migros olarak 'Sağlıklı Yaşam Yolculuğu' projemizi de bu bakış açısıyla hayata geçirdik. Fiziksel ve dijital kanalları entegre kullandığımız projemizin içeriği interaktif olarak müşterilerimizin davranışları ile şekilleniyor. Böylece ilgi daima canlı kalıyor. Bu sayede sadece 9 ayda 1,3 milyon kişiye ulaştık. Bilinçli müşterilerimizle sürdürülebilirlik Migros'un rekabette avantajı oldu."





- "Hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi değil, tamamlayıcısı"





Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın da hem dünyada hem de Türkiye'de dijital ve mobil platformların kullanımında yaşanan artışla doğru orantılı olarak online perakende uygulamalarının hızla büyüdüğünü belirtti.



Bartın, "Müşterilerimize baktığımızda yalnızca mağazalardan alışveriş yapan ya da yalnızca online alışveriş yapan olarak ayrılmadıklarını görüyoruz. Bu noktada hibrit müşteri için dijital ve fiziksel kanallar birbirinin rakibi olarak değil, tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Migros olarak, Avrupa'nın ilk online market platformu Sanal Market'in yanı sıra Macrooline ve Tazedirekt olmak üzere toplamda 3 markamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda iki noktada hizmet verdiğimiz Migros Hemen'i ise çok yakında daha yaygın bir şekilde müşterilerimizle buluşturacağız. Migros Hemen ile 2 bine yakın ürünü 30 dakikanın altına tüketicilerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Müşteriye kraliçe gibi davranırsanız o da sizi kral yapar"





Pick n Pay Pazarlama Başkanı John Bradshaw ise "Müşteri odaklılığın olmazsa olmazı müşteriyi dinlemek ve anlamaktır. Sadakat programlarının sağladığı büyük veri sayesinde onların önceki alışverişlerini analiz ederek bundan sonraki alışveriş davranışlarını ve tercihlerini öngörebilirsiniz. Zaman, para ve sağlık konusunda herkesten daha fazla avantaj sunduğunuza inanırlarsa sizin sadık müşteriniz olurlar. Müşteriye kraliçe gibi davranırsanız o da sizi kral yapar." değerlendirmesinde bulundu.





- "Fiziksel ve online perakende şirketleri güçlerini birleştiriyor"







Harvard Business School İşletme Profesörü Antonio Moreno, fiziksel ve online perakende şirketlerinin güçlerini birleştirdiğini, bunun da çoklu kanal perakendeciliğini yarattığını belirtti.

Moreno, gıda dışı markalarda mağazaların yerini artık doğrudan satış yapmayan showroom'ların almaya başladığını, bu showroom'larda ürünlerin sadece denenebildiğini, satış ve teslimatın online üzerinden gerçekleştiğini, bunun da mağazaların stok maliyetini azaltırken, verimliliklerine katkı sağladığını kaydetti.

Anthesis Group Sürdürülebilirlik Başkanı Paul Crew de günümüzde geleneksel iletişim araçlarının yanında sosyal medya kanallarının yaygınlaşması ile tüketici ve STK'ların sesinin artık daha yüksek duyulduğuna işaret ederek, dünyaca ünlü perakendecilerin yatırımlarına baktıklarında en büyük geri dönüşlerin sürdürülebilirlik alanında olduğunu gördüklerini belirtti.

KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan ise gerek online perakendeciliğin gerekse mağazacılığın yepyeni bir doğaya kavuştuğunu ve müşteri deneyiminin bu yıl daha önce hiç olmadığı kadar zengin ve farklılaşmış durumda olduğunu vurguladı.



Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve KÜMPEM Forum Akademik Direktörü Prof. Dr. Gürhan Kök, perakende dünyasında gelişen iki büyük trend olduğunu belirterek, "Trendlerden birisi müşterilerinin tercihlerine göre kişiselleştirilmiş hizmet sunan online perakendecilik. İkincisi ise perakendecilerin analitik çözümler yaratmanın ve bunları kullanmanın fayda sağlayacağına inançlarının artmış olması." ifadelerini kullandı.

Konferansta ayrıca, Vrije Üniversitesi İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Öğretim Üyesi Francesco Sotgiu, Erasmus Üniversitesi Pazarlama Yönetimi Profesörü Gui Liberali, Porto Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilimi Öğretim Üyesi Pedro Amorim, yeni çağda perakendenin dönüşümü, çoklu kanal kullanımı ve mobil pazarlama konularında sunumlar gerçekleştirdi.

KÜMPEM Forum Direktörü Dr. Meltem Kayhan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Perakendede Yapay Zeka ve Yeni Robotik Çözümler" panelinde ise start-up girişimcileri Human Age Kurucusu Berk Güler ile Snap Buy App’in Kurucusu Utkan Menteş görüş ve deneyimlerini aktardı.



