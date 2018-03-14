Kum yüklü kamyon, apartmanın bahçesine devrildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta kum yüklü kamyon, yolun çökmesi sonucu bir apartmanın bahçesine devrildi.
Osman D. idaresindeki 58 FY 105 plakalı kum yüklü kamyon, Çarşıbaşı Mahallesi Doğruyol Sokağı'nda yolun çökmesi sonucu yan devrildi.
Aracın damperindeki yaklaşık 20 ton kum, Mermer Apartmanı'nın bahçesine döküldü.
Kumun bir bölümü, kırılan camdan apartmanın zemin katında öğrencilerin kaldığı daireye doldu.
Sürücü Osman D. vatandaşların yardımıyla kamyondan çıkarıldı.
Kamyon, yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasının ardından bahçeden kaldırıldı.