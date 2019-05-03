Kulu'da muhtarlar toplantısı düzenlendi

KONYA (AA) - Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan muhtarlar toplantısı düzenledi.

Kulu Gençlik merkezi salonunda düzenlenen 46 muhtarın katıldığı toplantıda konuşan ilçe Kaymakamı Ali Edip Budan, yeni seçilen mahalle muhtarları ile tanışmak ve sıkıntılarını dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi.



Muhtarlardan mahallelerinin sıkıntılarını kendisine yazılı olarak bildirmelerini isteyen Budan, "Yapılan istek ve şikayetler konusunda gerek belediyemiz, gerek ilgili daire müdürlerimiz çalışmalarını derhal yapacaktır. Bunun için bu toplantıları düzenliyoruz. Sizler sorumluluk alarak ve vatandaşın seçimiyle geldiniz, hizmet için bir birimizin yardımcıları olacağız." dedi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ünver de, muhtarlara gözlerinin gördüğü, en ufak tamirat yapılacak yer veya eksiklikleri hemen kendilerine bildirmelerini istedi.

Başkan Ünver ayrıca ilçede çevre kirliliğine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.