Kulu'da ilk hacı kafilesi uğurlandı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirecek olan 38 kişilik ilk kafile için kutsal topraklara uğurlama töreni düzenlendi.Merkez Camii önünde gerçekleşen 38 kişinin...