Kulu'da ilk hacı kafilesi uğurlandı

KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla hac ibadetini yerine getirecek olan 38 kişilik ilk kafile için kutsal topraklara uğurlama töreni düzenlendi.
Merkez Camii önünde gerçekleşen 38 kişinin bulunduğu Konya’nın ikinci, Kulu’nun ilk kafilesini uğurlama töreninde İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu, dua ederek vatandaşlardan helallik aldı.
Kutsal topraklara giden hacı adayları ve yakınları, uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı.
Tören, hacı adaylarının uçaklarına uğurlanmasıyla son buldu.