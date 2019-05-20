Kulu'da ilk abone doğal gazı yaktı

- Konya'nın Kulu ilçesinde sürdürülen doğal gaz çalışmaları kapsamında abone işlemleri başlatıldı

Kulu'da ilk abone doğal gazı yaktı
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KONYA (AA) - Kulu ilçesinde 2018 yılında başlatılan doğal gaz altyapı çalışmaları devam ederken, abonelik işlemlerine de başlandı.

ENERYA tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk abone olan vatandaşlardan Mehmet Atay'ın, Camikebir Mahallesi'ndeki evine, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver’in de katılımıyla doğal gaz verildi.

Mehmet Atay’a "hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Ünver, abone çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Vatandaşların muhtarlardan gerekli bilgileri alabileceklerini belirten Ünver, ENERYA'nın pazar yerinde bulunan ofisine başvuru yaparak, gerekli işlemleri yaptırabileceklerini anlattı.

Mühendis Yasin Soysal da doğal gaz kullanımı konusunda teknik bilgiler verdi.


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