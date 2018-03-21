Kulu'da down sendromlu öğrenciler karanfil dağıttı

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde özel rehabilitasyon merkezindeki down sendormlu öğrenciler, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'' dolayısıyla dövizlerle yürüdü ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Rehabilitasyon merkezi koordinesinde bir araya gelen 21 down sendromlu öğrenci, öğretmen ve aileleri, ellerinde "Kocaman yürekleri fark edin çünkü dünya farklılarla güzel" yazılı dövizlerle Atatürk Caddesi'nden Hükümet Konağı'na yürüdü.

Öğrenciler, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ve adliye mensuplarını makamlarında ziyaret etti.