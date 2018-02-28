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Kulu'da doğalgaz çalışmaları

KONYA (AA) - Kulu ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) doğalgaz ihalesi sonrası, boru hattı yapımı için hareketlilik başladı. İhale sonrasında, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinden gelecek olan doğalgaz ana boru...

28 Şubat 2018 Çarşamba 15:11
Kulu'da doğalgaz çalışmaları
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KONYA (AA) - Kulu ilçesinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) doğalgaz ihalesi sonrası, boru hattı yapımı için hareketlilik başladı.

İhale sonrasında, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinden gelecek olan doğalgaz ana boru hattı için malzemeler ilçenin Dinek Mahallesi belediye alanına taşınmaya başlandı.

Diğer taraftan ilçe merkezi kazı çalışmaları için üç ekip tarafından harita tespit çalışmalarında sona gelindi.

Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflenen zamanda doğalgazın yanması için çaba sarf edildiğini söyledi.

Yıldız, "Isınma sezonuna vatandaşlarımızın doğalgaz ile başlamasını istiyoruz. Çabalar bu yönde. Cumhurbaşkanımızın Konya mitinginde verdiği söz üzerine planlanan şekilde çalışmalar devam etmekte." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet YıldızBOTAŞDoğalgazKulu
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