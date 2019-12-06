Küçük Sedanur'un öldürülmesine ilişkin dava

YOZGAT (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i alıkoyup cinsel istismarda bulunarak katlettikleri iddiasıyla tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Yozgat'ta devam edildi.



Güvenlik gerekçesiyle Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dördüncü duruşmaya sanıklar Ertan B. (36), Himmet U. (46) ve Ahmet B. (33), tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel, duruşmaya Kars Kağızman Ağır Ceza Mahkemesinden SEGBİS ile bağlandı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliyelerini istedi.

Mütalaasını veren savcı, sanıkların "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.



Sanık avukatları, esasa ilişkin savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.

- Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan ve geri dönmeyen 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedi, köyün bir kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili küçük kızla aynı köyde oturan Ertan B, Ahmet B. ve Himmet U. tutuklanmıştı.



Küçük Sedanur'u alıkoyup cinsel istismarda bulunarak öldürdükleri iddia edilen sanıklar hakkında Kars Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 yıldan 48 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davanın, güvenlik gerekçesiyle Yozgat Adliyesinde görülmesi kararlaştırılmıştı.