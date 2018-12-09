Küçük elleriyle hayvanlara leğenden 'yuva' yaptı

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Gaziantep'te sokak hayvanları için yaptıklarıyla örnek olan 13 yaşındaki Azra Bağcı, hayvanları soğuktan korumak için leğenlerden kedi evleri yaparak, oturduğu mahallenin farklı noktalarına yerleştirdi.

Hayvanlara yönelik şiddet olaylarının gündeme geldiği dönemde, Gaziantep'te yaşayan Azra, sokak hayvanları için yaptıklarıyla çevresinden takdir topluyor.

Yaklaşık 2 yıldır harçlıklarını biriktirip, çevresindeki yetişkinlerin de destekleriyle sokak hayvanları için mama ve süt alan Azra, hasta, sakat demeden hemen her hayvana kol kanat geriyor.

Sabahları kendi kahvaltısını yapmadan önce sokak hayvanları için evinin çevresine mama bırakan Azra, onlarca sokak hayvanıyla ilgileniyor.

Trafik kazasında yaralanan bir kedinin de tedavisini ve bakımını üstlenen Azra, kış aylarında sokak hayvanlarının üşümemesi için kendi imkanlarıyla yuva yapmaya başladı.

Komşularından ve tanıdıklarından leğen toplayan Azra, 2 leğeni birleştirip, giriş bölümünü yaptıktan sonra içlerini de minderle kaplayıp, kedilere sıcak bir yuva sunuyor.

Evinin çevresine çok sayıda leğenden kedi evi yerleştiren Azra'nın en büyük hayali ise evinin önüne kedilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kedi evi yaptırabilmek.

Validen destek istedi

Küçük Azra, önceki gün ağaçta mahsur kalan kedisi için de büyük bir özveri örneği gösterdi.

Ağaçta kalan kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmak için çalışan Azra, başarılı olamayınca Gaziantep Valisi Davut Gül'e sosyal medya hesabı üzerinden ulaşarak "Vali amca 6 aylık kedimiz ağaçta mahsur kaldı. İki gündür orada, herkesten yardım istedik ama 'yapamayız' diyorlar. Sizden yardım bekliyoruz." diye seslendi.

Vali Gül ise "İnşallah kurtarırız kedini" diye yanıt verince olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kediyi kurtararak Azra'ya teslim etti.

Kedi evi hayali

Azra Bağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Önceki gün beslediği kedilerden birinin ağaca çıktığını, çözüm bulamayınca Vali Gül'e tweet attığını anlatan Bağcı, "Sağolsun Vali Amca gereken ekipleri evimize yönlendirdi ve kedimizin indirilmesini sağladı. Kedi de bir canlı. O, ağacın tepesindeyken çok üzülmüştüm. Rüzgar esiyordu ve hava soğuktu. O yüzden hepimizin kendimizi hayvanların yerine koymamız lazım." dedi.

Bağcı, kedisinin kurtarıldığı anda yaşadığı duyguları kelimelere dökemeyeceğini, çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yemini harçlıklarımla alıyorum. Bir tane de polis ablamız var. O da hayvansever ve bize çok yardımcı oluyor. Mahalledeki arkadaşlarımla tüm kedilere ve köpeklere bakıyoruz. Şu an sayamayacağım kadar kediye bakıyorum. Ara ara buraya yemek için gelen de var, uyumak için gelen de var. Sabahları kalktığımda hemen dışarı çıkıp önce kedilerin yenimini veriyorum. İnsanlar evde sıcacık yatakta yatıyor ve sıcak yemeğini yiyor. Sokak hayvanları ise farklı. İnsanların bu hayvanları da anlaması gerek. Biz burada yemek yemelerini, su içmelerini sağlarken, kendi imkanlarımızla yaptığımız yuvalarda da sıcak yerde yatmalarını sağlıyoruz."

Kedisinin kurtarılmasına katkı sağlayan Vali Davut Gül ile görüşmek isteyen Bağcı, "Benim en büyük hayalim evimin yanına büyük bir kedi evi yapılması. Tüm kediler gelsin ve tüm ihtiyaçlarını burada karşılayabilsin. Ben de bunun tüm sorumluluğunu almaya hazırım." diye konuştu.