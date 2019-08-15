Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Batmaz ile kardeşi Barış Batmaz yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hakan Batmaz yönetimindeki 06 EMA 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Şeyhler Mahallesi yakınında un fabrikası mevkinde yolun refüjüne çarparak devrildi.Kazada,...
SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kazada, sürücü Batmaz ile kardeşi Barış Batmaz yaralandı.
Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.