Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Hakan Batmaz yönetimindeki 06 EMA 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Şeyhler Mahallesi yakınında un fabrikası mevkinde yolun refüjüne çarparak devrildi.Kazada,...

Koyulhisar trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Hakan Batmaz yönetimindeki 06 EMA 05 plakalı otomobil, D-100 karayolu Şeyhler Mahallesi yakınında un fabrikası mevkinde yolun refüjüne çarparak devrildi.

Kazada, sürücü Batmaz ile kardeşi Barış Batmaz yaralandı.

Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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