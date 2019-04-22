Kovadan kös, çantadan çevgen yapıp mehter kurdular

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta Malazgirt İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, atık malzemelerden yaptıkları müzik aletleriyle mehter takımı kurdu.

Çöp kovasından kös, çıta ve çanta kulpundan çevgen yaparak mehter takımı kuran Malazgirt İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konser vermeye hazırlanıyor.

Atık malzemeler kullanarak oluşturdukları müzik aletleriyle bu malzemelerin bilinçli kullanımına dikkati çekmek isteyen öğrenciler, kıyafetlerini ise ailelerinin imkanlarıyla diktirdi.

Sınıf öğretmeni ve mehter takımı kurucusu Şahnigar Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle 2. sınıftan itibaren birlikte olduğunu ve onlara marşları öğretmeye başladığını söyledi.

Daha sonra mehter takımı kurma fikrinin ortaya çıktığını belirten Akyol, malzemelerin pahalı olmasından dolayı bu düşüncelerini ertelediklerini ifade etti.

Mehter takımlarının kullandığı malzemeleri internette araştırdıktan sonra kendi imkanlarıyla bunları oluşturmaya karar verdiklerini anlatan Akyol, çöp kovaları, çıta, cilt, karton, çanta kulpu gibi atık malzemeler kullanarak mehter takımı çalgılarını oluşturduklarını anlattı.

Bu aşamada velilerin de büyük desteğini aldıklarına değinen Akyol, "Amacımız çocuklarda milli ve manevi değerleri geliştirmekti. Kahramanlık öykülerimizi anlatırken o gururu daha kolay yaşamalarını sağlamak istedik. Çocuklarımız marşları öğrenirken tarihi öğreniyorlar ve o sözlerdeki haklı gururu yaşıyorlar." dedi.

- "Toplam maliyet 250 lirayı bulmamıştır"

Marşların sözlerinin Türk milletinin tarihini anlattığını hatırlatan Akyol, öğrencilerin "Ceddin Deden", "Ey Şanlı Ordu", "Anayurt", "Plevne" ve "Genç Osman" marşlarını öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kös davullarımızı çöp kovalarından yaptık, kumaşlarını velilerimiz gönderdi. Zilleri karton üzerine renkli cilt kaplayarak yaptık. Çıtaları yine ciltlerle kapladık ve üzerine zil takarak çevgeni oluşturduk. Sıfır Atık Projesi'ne bir nevi destek verdik. Kös davulu piyasada 70 lira biz ikisini 15 liraya mal ettik. Terzimiz bizden sadece kumaş parasını aldı. Müzik aletlerinin ve kıyafetlerin toplam maliyeti 250 lirayı bulmamıştır. Piyasada sadece bir kıyafetin tanesi 250 lira."

Okul Müdürü Fatih Mehmet Erdem de medeniyet köklerine bağlı, milli, manevi değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda yaşadığı çağın teknolojisini iyi bilen bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğretmen Aksoy'a ve velilere teşekkür eden Erdem, "Burada sadece mehter takımı olabilirdi ama malzemenin sıfır atıktan yapılmasıyla Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çektik. Velilerle öğrencileri bir araya getirerek yeni şeyler üretmenin zevkini tattırdık." diye konuştu.