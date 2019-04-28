YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilen "Koşabiliyorsan Koş Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" çerçevesinde Sorgun'da turnuva düzenlendi.



Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Levent Tunçer, İlçe Spor Salonu'nda 14 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvanın 7 Mayıs'a kadar süreceğini ifade etti.

Spor adına çok güzel bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Tunçer, "Maçlar hafta içi saat 18.00'de, hafta sonu ise 15.00'te başlıyor. Turnuva sonrasında dereceye girecek takımlara ödüller verilecek. Burada amacımız, kitleleri spora özendirmek. Son yıllarda ilçemizde voleybol bir ivme yakaladı. Bunun devam etmesini istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

