Korunmaya muhtaç çocukların ŞEFKAT YUVALARI - Otizmli Hatice'nin koruyucu ailesi oldular

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Aksaray'da 23 yıl boyunca çocukları olmayan Yüksel ve İlkay Kılıç çifti, daha önce yürüme, konuşma ve algılama sorunu olan devlet koruması altındaki otizmli Hatice'yi evlat edinerek, aile ortamında hayata adeta yeniden başlamasını sağladı.

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 26 yıllık evli uyku teknisyeni Yüksel (49) ve ev hanımı İlkay Kılıç (43) çifti, 23 yıl önce Yusuf adında çocukları olduktan sonra bir daha evlat sahibi olamadı.

Birçok hastaneye başvurduktan sonra en son 7 yıl önce tekrar anne ve baba olma heyecanı yaşayan aile, bebeğin 5 aylıkken anne karnında hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Kılıç ailesi, televizyonda izledikleri koruyucu aile ile ilgili program üzerine, evlat edinerek bu özlemlerini gerçekleştirmeye karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, koruyucu aile olmak için başvuran aile, yürüme, konuşma ve algılamada zorluk yaşayan 4 yaşındaki otizmli Hatice'yi evlat edindi.

Şu an 8 yaşında olan, gösterdikleri sevgi ve şefkat sayesinde Hatice'nin yürümesini ve sınırlı da olsa iletişim kurmaya başlamasını sağlayan Kılıç çifti, Allah'ın bir lütfu olarak gördükleri bebeklerinin de dünyaya gelecek olmasının heyecanını yaşıyor.

- "Eşim de ben de Hatice'ye aşık olduk"

Baba Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız çocuklarını çok sevdiğini, bugüne kadar içinde büyük bir hasret olduğunu söyledi.

Koruyucu aile başvurusu yaparken özellikle kız çocuğu istediklerini belirten Kılıç, "Yetkililer Hatice adında engelli bir kız olduğunu söyledi. Önce tereddüt ettik. Engelli bir çocuğa bakmak nasıl olur bilmiyorduk. Yetkililer de 'Görmüş olursunuz, çok tatlı bir kız' deyince görmeye karar verdik. Hatice'yi yanımıza getirdiler. İlk görüşte aşk herhalde böyle bir şey. Eşim de ben de Hatice'ye aşık olduk. Hemen orada kararımızı verdik." diye konuştu.

Kılıç, ilk aylarda bazı zorluklar yaşadıklarını, birbirlerine alıştıkça bu zorlukları aştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hatice ilk zamanlar yürüyemiyor, sadece emekliyordu. Göz teması yoktu. Bir teşhisi yoktu. Şu an otizm diyebiliyoruz ama o zamanlar daha teşhis konmamıştı. İsmi söylendiği zaman kesinlikle bakmıyordu ama şu an çok şükür yürüyebiliyor, çağrıldığında bakıyor, canı yiyecek içecek istediği zaman söyleyebiliyor. Bunlar hep aile ortamında gerçekleştirildi. Hatice canımız, ciğerimiz. Bizim için çok özel bir çocuk çünkü o bakıma muhtaç. Sürekli anne baba desteğine ihtiyacı var."

Koruyucu aile olmayı ailelere tavsiye ettiğini aktaran Kılıç, aile ortamında anne baba sevgisine hasret birçok çocuğa yardımcı olunması gerektiğini ifade etti.

- "Doğacak çocuğumuz Allah'ın bir lütfu olacak"

Kılıç, Hatice ile ilgilenirken eşinin uzun bir aradan sonra yeniden hamile kaldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yetişkin bir oğlumuz var. Daha sonra çocuğumuz olmadı. Hastane, doktor, çok uğraştık tedavi için. Çok para harcadık ama nasip olmadı. Doğacak çocuğumuzu anne karnındayken kaybettik. Şimdi eşim 8 aylık hamile. İnşallah bir çocuğumuz daha dünyaya gelecek. Biz Hatice'yi alıp bağrımıza bastık. Kendi kızımızdan eksiği yok, fazlası var. Sanıyorum Hatice'yi bu kadar sevdiğimizden dolayı, doğacak çocuğumuz Allah'ın bir lütfu olacak."

- "41 aile, 53 çocuğumuza koruyucu ailelik yapıyor"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ise koruyucu aile başvurusunun gün geçtikçe arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aksaray'da 41 aile, 53 çocuğumuza koruyucu ailelik yapıyor. Geçtiğimiz yıl 15'e yakın aile müracaat etti. Bu talepleri değerlendiriyoruz. Uygun şartlar sağlandığında çocuklarımızı ailelere teslim ediyoruz. Çocuklarımızı ailelere verdikten sonra işimiz bitmiyor. Her ay aileleri ziyaret ederek, psikoloji ve aile danışmanlığı uzmanlarınca bilgi vermeye devam ediyoruz."



