DOHA (AA) - Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, "teröre destek verdiği" gerekçesiyle 2017'den bu yana Katar'a uyguladığı abluka, öldürmeyen bilakis güçlendiren bir darbe oldu.

Körfezde patlak veren krizde 2 yıl geride kalırken Katar, komşularıyla olan ilişkilerini ve gerçekleri ortaya çıkarmasına yardım eden izlediği aktif diplomasiyle bu ablukanın etkilerinin üstesinden gelmeyi başardı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yurt dışına gerçekleştirdiği ziyaretler ile dünya ülkeleri liderlerinin Doha'ya ziyaretleri, bu diplomasinin en önemli ayağını oluşturdu.

Diplomatik atak

Katar Emiri Temim, son iki yıldır 5 kıtada 31 ülkeye gerçekleştirdiği ve ikili anlaşmalarla taçlandırılan ziyaretlerle aktif bir diplomasi izledi.

Temim bu ziyaretleri, ABD, Türkiye, Avrupa, Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerine gerçekleştirdi. Kuveyt ve Türkiye'yi 3, Fransa, Almanya ve ABD'yi 2 kere ziyaret eden Temim, ülkesinin uluslararası ilişkilerdeki konumunu pekiştirdi.

Uluslararası ilişkiler alanında araştırmacı Filistinli Celal Selmi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Katar Emirinin, yurt dışı ziyaretleri Körfez krizinin etkilerinin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Katar'ın, soğukkanlılığı ve dengeli duruşunu koruyarak pek çok büyük ülkenin pozisyonunu kendi lehine değiştirmeyi başardığını ifade eden Selmi, "Körfez krizi Katar'ı öldürmedi aksine güçlendirdi. Katar, bölgesel ve büyük ülkelerle ekonomi, yatırım ve askeri alanlarda imzaladığı anlaşmalarla yaygın ve güçlü medya ağıyla Doha'nın bölgede diplomasi ve güvenlik alanındaki önemini söz konusu ülkelere hatırlatmış oldu." dedi.

Katar'ı öldürmeyip güçlendiren darbe

Emir Temim, Körfez krizinin patlak vermesinden bu yana şu ülkeleri ziyaret etti:

2017

Körfez krizinin başladığı 2017'de Emir Temim, aralarında Türkiye'nin de olduğu 12 ülkeyi ziyaret etti.

Bu ziyaretlerin ilki, krizin patlak verdiği andan itibaren Katar'ın yanında olduğunu açıklayan ve ablukaya karşı çıkan Türkiye, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirildi. Ekim 2017'de ise Temim, Malezya, Singapur ve Endonezya'yı kapsayan Asya turuna çıktı ve buradan pek çok anlaşmayla döndü.

Aralık ayında ise Fildişi Sahili, Gana, Gine, Senegal, Mali ve Burkina Faso'yu içeren Batı Afrika turunu gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerin ardından aynı ay içinde Türkiye'ye ikinci ziyaretini yaptı.

2018

Temim 2018'de Türkiye (3. ziyaret), Almanya (2. ziyaret), Belçika, Bulgaristan, Rusya, ABD, Kuveyt, Fransa (2. ziyaret), İngiltere, Ekvador, Peru, Paraguay, Arjantin, Hırvatistan, İtalya ve Malezya'yı ziyaret etti.

Katar Emiri aynı yıl New York ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 73. oturumuna katıldı. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, Katar'ın ablukayla ve bölgedeki meselelerle ilgili tutumunu anlatan Temim ayrıca, 2021 yılına kadar bir milyon genç kıza iyi bir eğitim sağlama vaadinde bulundu.

Aynı yılın kasım ayında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris Barış Forumu'na, Mayıs 2018'de İstanbul'da düzenlenen olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesine ve şubat ayında da Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı.

Nisan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD'yi ikinci defa ziyaret etti. İki ülke arasında farklı alanlarda stratejik ortaklığın geliştirilmesi amacıyla Washington ve Doha'da birinci ve ikinci stratejik diyalog toplantıları düzenlendi.

2019

Katar Emiri bu yıl başından bu yana 6 ülkeye gerçekleştirdiği ziyarette yeni işbirliği anlaşmalarına imza attı.

Ocak ayında Çin, Japonya ve Güney Kore ziyaretinin ardından şubatta Avusturya ve Kuveyt'e (2. ziyaret) gitti. Nisan ayında Ruanda ve Nijerya'ya ziyaretinin ardından ramazan ayında Kuveyt'i 3. kez ziyaret etti.

Dünya liderleri Doha'ya geldi

Doha yönetimi, sadece Şeyh Temim'in gerçekleştirdiği ziyaret kanalıyla yürüttüğü diplomasiyle yetinmedi bilakis 2 yıl boyunca pek çok ülke lideri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yetkililerini de ağırladı.

Bu süre zarfında, Sierra Leone, İnguşetya, Rusya, Ukrayna, Togo, Zimbabve, Somali, Filistin, Fildişi Sahili, Nepal, Gana, Ruanda ve Ekvador da dahil olmak üzere birçok devlet başkanı Doha'yı ziyaret etti.

Katar Emiri ayrıca, BM Genel Kurulu Başkanı, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri, Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği Başkanı (FIFA) ve başka yetkililer de dahil olmak üzere, pek çok Arap ve yabancı yetkiliyi kabul etti.

Katar ve Türkiye stratejik ortaklığı güçlendirdi

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler Körfez krizinin akabinde, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri ve imzalanan yaklaşık 50 anlaşma ve mutabakat zaptıyla daha da gelişti.

Katar ve BM

Katar, BM insani yardım kuruluşlarının Doha’da ofis açmasını öngören anlaşmalar imzalayarak BM ile olan ilişkilerini de güçlendirdi. Aralık 2018'de imzalanan anlaşmalar arasında, Doha'da BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ofisi açılması ile Uluslararası Göç Örgütü'ne ait bir merkez binanın inşa edilmesi yer aldı. Ayrıca Doha'da BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisleri açılmasını öngören anlaşmalar imzalandı.

Katar ve 2022 Dünya Kupası

Katar Emiri Temmuz 2018'de, Rusya'da düzenlenen devir teslim töreniyle 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'dan 2022 Dünya Kupası düzenleme yetkisini resmen devraldı.

Kremlin Sarayı'nda düzenlenen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun katıldığı törende Putin Temim'e, FIFA Dünya Kupası finalinde de kullanılacak kırmızı beyaz renklerden oluşan bir futbol topu verdi.