KOP Başkanı Bostancı Akşehir'de incelemelerde bulundu

KONYA (AA) - Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret ederek, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bostancı'yla birlikte ilçeye gelen Sayıştay Baş Denetçisi Uğur Taşyürek, KOP Koordinatörü Ümit Yorgancılar, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya eşliğinde, Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi kapsamında restorasyonu yapılan Nasreddin Hoca Evi ile Tarihi Kilise'de incelemelerde bulundu.

Heyetin gezisine Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Fen İşleri Müdürü Ozan Küçük de eşlik etti.

Restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Kilise incelemesinin ardından bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, "KOP destekli projemiz olan Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projemiz kapsamında restore ettiğimiz kilisede incelemelerde bulunduk. İnşallah yıl sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kilise restorasyonumuz 2 milyon lira bedelle ihale edilmişti. Şu anda yüzde 85 aşamasında inşaatı devam ediyor. İnşallah bittiğinde Akşehirimize üçüncü bir kültür merkezi hüviyetinde yeni bir kazanım olacaktır. Sanat galerisi ismini verdik ama kültürel etkinlikler de burada yapılmış olacak. Akşehirimizin o tarihi zenginliklerini ayağa kaldırıyor, onu turizme kazandırmada önemli bir fonksiyon icra edecektir." ifadelerini kullandı.

Kilise incelemesinin ardından heyet Yukarı Hamam ve çevresinde de incelemelerde bulundu.

Heyet daha sonra Akşehir Belediyesince restorasyonu tamamlanarak hizmete açılan Takkasızlar Konağı'na geçerek burayı da inceledi.







