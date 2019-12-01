Konya'nın parkları ziyaretçileriyle şenlendi

KONYA (AA) - Konya kent merkezindeki Türk Yıldızları Parkı, Sille Baraj Parkı, Meram Millet Bahçesi, Ecdat Parkı, Japon Parkı, Kozağaç Parkı ve Kent Ormanı gibi mesire alanları büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir, Selçuklu, Karatay ve Meram belediyelerince kente kazandırılan 100 bin metrekareden büyük parklar, yeşil dokusu, göletleri, kameriyeleri, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve tematik özellikleri ile şehre değer katıyor.

Hafta sonları piknik yapmak, dinlenmek, spor yapmak ve temiz hava almak için gelenleri ağırlayan parklar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle dolup taştı. Parklardaki sonbahar renklerinin oluşturduğu ortam ise insanları cezbediyor.

'nin en büyüklerinden biri burada

Türkiye'nin en büyük parkları arasında gösterilen Selçuklu'daki tarihi Sille Mahallesindeki Sille Baraj Park, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp nefes almak isteyen binlerce insanı göl manzarasıyla buluşturuyor.

Parkta 221 bin metrekare yüzey alanı ve 2 milyon 500 bin metreküplük tam doluluk kapasitesi ile Sille Himmet Ölçmen Barajı yer alıyor. Sille Antik Kenti'ni de görme fırsatı bulan ziyaretçiler baraj göletinde su sporlarına katılma imkanı buluyor.

Konyalıları su ile buluşturan ve şehrin yeni cazibe alanı olan parka gelenler, hafta sonları yer bulmakta zorlanıyor.

Baraj çevresinde piknik alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve tırmanma parkurları yer alıyor. Kamp alanları oluşturulan parktaki gölette, kayıkla gezinti yapılabiliyor.

Sille Baraj Park, 1 milyon 985 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük parklarından biri olarak gösteriliyor.

Açıldığı günden beri 500 bin kişiyi ağırladı

Meram Belediyesince düzenlenen Meram Millet Bahçesi, yeşil ile iç içe olmak isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 500 bin kişiye hizmet veren bahçe, ateşli ateşsiz piknik alanları, çocuk oyun grupları, sportif ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda alternatif sunuyor.

Şehre nefes aldıran bahçede, 100 çocuk oyun grubu, 40 bin metrekarelik oyun parkı, 10 bin metrekarelik üzüm bağı, 10 bin metrekarelik gölet, Osmanlı Bahçesi, mescit, sosyal tesisler, kokuluk ve reçellik gül bahçesi gibi renkli ve ilgi çekici alanlar bulunuyorEcdat Parkı'nda geçmişe yolculuk

Birbirinden güzel tasarımlarla dikkati çeken Ecdat Parkı, geçmişi yansıtan donatılarıyla ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Kent merkezindeki 110 bin metrekarelik parkta, surlar içinde liman, 12 bin 500 metrekarelik gölet, boğaz yalısı, orijinallerine benzetilerek imar edilen Osmanlı sokağı, namazgah çeşmesi, seyir kulesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, hasbahçe ve Selçuklu hanı yer alıyor.

Aslına uygun mimari yapıda inşa edilen Selçuklu hanının restoran olarak hizmet vereceği, kameriyeler ve sosyal donatıların da yer aldığı parkın göletinde ise kayıklarla gezinti yapılıyor.

Türkiye'nin havacılık temalı parkı: Türk Yıldızları

Konya Büyükşehir Belediyesinin Konya-Ankara kara yolunda 321 bin metrekarelik alanda yaptığı Türkiye'nin havacılık temalı parkı Türk Yıldızları, çok sayıda kişinin uğrak yeri oldu.

Parktaki elips havuzlarda, Türk Yıldızları Filosu'ndaki iki F-5 jet gösteri uçağı sergileniyor.

Parkta ayrıca, açık havacılık müzesi, temalı giriş tagları, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ anıtları, amfi tiyatro, sergi, yürüyüş ve spor alanları, çocuk oyun alanları, tırmanma duvarı, macera parkurları, çeşmeler, kamelyalar, ateşli piknik alanları ve otopark bulunuyor.

Bu park "Japonya'daymış hissi" uyandırıyor

Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasında kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Japon Kyoto Parkı, 36 bin metrekarelik alanı, göleti, balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri hayran bırakıyor.

İstanbul Yolu üzerinde 2010'da hizmete açılan park, kent halkı ve çevre illerden gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Park, 4 bin metrekarelik göleti, Japon bitkileri ile balıkları, mimarisine uygun peyzaj düzenlemeleriyle görenleri cezbediyor.

Japon mimarisi tarzında yapılan ve açık büfe kahvaltı hizmeti verilen kafeterya ise özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Yıllardır ziyaretçisi eksik olmuyor

Meram'daki Kozağaç Parkı ise 104 bin metrekarelik alanıyla şehrin büyük parkları arasında yer alıyor. Yeni Antalya Çevre Yolu Hatıp Kavşağı yakınındaki park ziyaretçilerine sosyal faaliyet ve eğlence alanlarıyla yıllardır hizmet veriyor.

Parka gelenler; piknik, mangal, fitness, basketbol ve futbol, kayıkla gölet turu, çocuklar için akülü araba, çarpışan araba, dönme dolap, trambolin, gondol, bisiklet turu yürüyüş olanağı sunuyor.